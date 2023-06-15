КИСИ отметил свой 30-летний юбилей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Историко-документальная выставка и круглый стол, посвященные 30-летию Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, состоялись в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в первом здании КИСИ, где еще 30 лет назад издавались первые аналитические записки и исследования сотрудников института. Поздравить с юбилеем «мозговой центр» пришли бывшие сотрудники и ветераны КИСИ, партнёры, руководители исследовательских организаций, аналитических центров и друзья института.

Директор КИСИ Еркин Тукумов, открывая круглый стол «Вклад КИСИ в аналитическое обеспечение стратегического развития Казахстана», отметил: «Юбилей – это хороший повод подвести итоги. Но большая дорога начинается с первого шага. В 1993 году Указом Президента был создан наш институт. В ключевой степени это заслуга Умирсерика Касенова, первого директора, основателя КИСИ. Мы накануне поднимали архивы, и стало понятно, насколько он еще тогда глубоко стратегически смотрел на создание нашего института, на структуру. Мы за 30 лет существования КИСИ фактически сохранили все направления исследований, ту структуру, которая существует до сих пор».

По его словам, с начала создания КИСИ была задана самая высокая планка для аналитической работы.

«Это и определило успех института. За эти годы были опубликованы сотни и сотни аналитических и информационных материалов, проведено 663 научных мероприятия, сотрудники института опубликовали 3 384 научные статьи и более 6 000 раз выступили в СМИ», - сказал Е. Тукумов.

Рассказывая о нынешних реалиях «мозгового центра», директор Казахстанского института стратегических исследований отметил современный состав КИСИ и добавил, что тот фундамент, на котором основывается институт, был создан прошлыми директорами. Отдельно Еркин Тукумов поблагодарил директора Архива Президента Республики Казахстан Алию Мустафину за содействие в проведении историко-документальной выставки «30 лет КИСИ: хроника развития», где были представлены документы и фотографии, на которых запечатлены главные события в истории КИСИ.

Выставка включала в себя архивные материалы деятельности института за 30 лет. «Хроника развития» – название, говорящее само за себя, ведь среди экспонатов были представлены первые документы, важные приказы, повлиявшие на ход истории КИСИ. Фотографии со встреч, круглых столов и других важных мероприятий. Кроме того, здесь были представлены последние издания, книги, монографии и журналы, которые издает институт.

«Самое важное, чему меня научили в КИСИ, – это трепетное отношение к людям. Второе – это требовательность к себе, потом уже требовательность к подчиненным. И важнейшей задачей было найти квалифицированных людей. Сейчас я смотрю на деятельность КИСИ и думаю, что институт на правильном пути. И тот ритм, который был задан, начиная с Умирсерика Касенова, продолжается сейчас. Институт выполняет те задачи, которые были на него возложены. Главная из них – это «заглянуть за горизонт». Эксперт должен предугадать то, что будет, и выдать рекомендацию, как минимизировать негативные последствия и как сделать то, что нужно для республики, для нашего народа», - сказал экс-директор Казахстанского института стратегических исследований Булат Султанов, возглавлявший его с 2005-го по 2014 год.

В числе приглашенных был Александр Вольтерс, страновой директор Фонда имени Фридриха Эберта. Организация стала одним из первых партнеров КИСИ, и сотрудничество продолжается до сих пор.

«Для Фонда анализ политики и общества является частью нашей повседневной работы. За 30 лет сотрудничества с КИСИ мы провели примерно 20 общих мероприятий, общались друг с другом в формате встреч, обсуждений на самые разные темы. Благодаря высокому профессионализму команды КИСИ все наши совместные мероприятия имели весьма положительный отклик. Мы прекрасно осознаем, что успехи, достигнутые нами за все эти годы, это результат основательной совместной работы, открытого и дружеского взаимодействия с высокопрофессиональной командой института», – рассказал Александр Вольтерс.

На мероприятии среди приглашенных гостей были ветераны института Д. Елеукенов, К. Хафизова, С. Акимбеков, Н. Сейдин, З. Жамыханова, Р. Кадыржанов, У. Нысанбек, В. Нохрина, Е. Пастухов, М. Спанов, Л. Гусева и другие. Каждый из присутствующих рассказал о своих годах работы в КИСИ, о разных периодах становления института, о том, какие надежды возлагают сейчас на «мозговой центр».

Вместе с тем, все участники мероприятия отмечали вклад КИСИ как «кузницы кадров». Именно кадровая политика, заключающаяся в высоких требованиях к сотрудникам, и поиск талантливых аналитиков, ученых отличает институт на протяжении всех этих лет.

«КИСИ – это люди, которые в нем работают, это важнейшая ценность», – отметил Еркин Тукумов в своей речи.

В завершение мероприятия директор поблагодарил всех участников круглого стола и отметил важный вклад каждого из сотрудников КИСИ. Ветеранам и партнерам института были вручены благодарственные письма и памятные подарки.