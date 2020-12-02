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КИСИ: Казахстан вносит вклад в поступательное развитие ОДКБ

2 Декабря 2020, 20:47
КИСИ: Казахстан вносит вклад в поступательное развитие ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 декабря Президент Республики Казахстан К.К.Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК.

В ходе видеоконференции лидеры стран-членов ОДКБ обсудили широкий круг вопросов: начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая текущими процессами в регионе.

«В начале своего выступления Глава государства высоко оценил уровень председательства Российской Федерацией и отметил, что в течение года велась активная работа по всем ключевым направлениям. Текущая сессия ОДКБ совпала со сложными и стремительно меняющимися процессами как в регионе, так и во всем мире. В этой связи, главам государств было что обсудить в ходе встречи. Безусловно, на острие угла находится пандемия коронавируса, которая по мнению Президента РК вызвала масштабное потрясение в мировой политике и экономике», - отметил научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев.

По его словам, Глава государства упомянул и высокий конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях. Особо пристальное внимание здесь привлечено недавним событиям в Нагорном Карабахе. Как известно, около трех месяцев длились непрекращающиеся боевые действия в данном регионе. Несколько раз объявлялся режим ЧП, но впоследствии нарушался обеими сторонами.

«В итоге, Россия решила взять на себя роль медиатора, а также обязательства по мирному разведению сторон, что позволило заключить важное соглашение по Нагорному Карабаху и остановить кровопролитие. Президент Казахстана К.К.Токаев высоко оценил посредническую роль президента России В.Путина и назвал данное соглашение о мире – «историческим решением», которое приостановит затянувшийся конфликт», - сообщил Алишер Абдрешев.

Президент РК напомнил, что помимо потрясений, связанных с пандемией, в мире сохраняются и другие вызовы, про которые нельзя забывать. Это и взаимные санкции, подрывающие рост мировой экономики, экстремизм и терроризм, наркобизнес, нелегальная миграция и т.д. В этой связи, по мнению К.Токаева, в целях своевременного реагирования на вызовы глобального масштаба, роль ОДКБ должна существенно возрасти.

Отдельную часть своего выступления Глава государства посвятил предстоящему электоральному периоду в Республике Казахстан. Как известно, 10 января в стране пройдут выборы депутатов Мажилиса Парламента и местных представительных органов (маслихатов). В ходе своего выступления, Президент РК обратил внимание своих коллег на беспрецедентный уровень демократических реформ, которые были реализованы в этом году. Также в стране на законодательном уровне закреплен институт парламентской оппозиции, введена 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках. Глава государства выразил надежду, что Казахстан посетят наблюдательные миссии от стран-членов ОДКБ, а также по линии СНГ.

«Президент Казахстана в очередной раз подтвердил приверженность республики вносить необходимый вклад в поступательное развитие ОДКБ. И тот факт, что на данном заседании было принято 15 документов, которые касаются, в первую очередь, укрепления деятельности организации, говорит о том, что ОДКБ демонстрирует необходимый активный потенциал и повышает свой авторитет на мировой арене», - считает научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев.


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