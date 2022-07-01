1 Июля 2022 12:32

Кишечные инфекции чаще всего выявляют у детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за пять месяцев зарегистрировали 125 случаев острых кишечных инфекций. Из них половина приходится на детей в возрасте до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом заболеваемость снизилась на 21%.

«Острые кишечные инфекции - это большая группа инфекционных заболеваний с энтеральным механизмом заражения, вызываемых патогенными и условно-патогенными бактериями, вирусами и простейшими. Лето – благоприятный сезон года для размножения многих патогенных микроорганизмов. Взрослые и дети забывают об элементарной гигиене рук, пренебрегают тщательным мытьём фруктов и овощей. Выезжая отдыхать на природу, зачастую оставляют продукты в тепле на длительное время, что способствует размножению болезнетворных микроорганизмов», - прокомментировали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что острые кишечные инфекции занимают ведущее место в инфекционной патологии, уступая по заболеваемости только гриппу и ОРИ.



