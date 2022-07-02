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    16:33, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Кишечную палочку нашли в озере Сайран в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для определения источника загрязнения создана комиссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

    «Принято решение о спуске воды на водохранилище в полном объеме. Спуск воды займет около 2-3 дней. Для определения источника загрязнения создана комиссия, куда входят санэпидемиологи, экологи, сотрудники полиции, ДЧС и представители районных акиматов.

    Сейчас биологическая и химическая очистка дна водохранилища не требуется. Сайран наполнят водой после выявления источника загрязнения и завершения работы комиссии. Просим алматинцев и гостей города воздержаться от купания в ближайшие дни», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.


    Теги:
    Общество Природа Алматы Экология Вода Главная
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