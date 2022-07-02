Кишечную палочку нашли в озере Сайран в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для определения источника загрязнения создана комиссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

«Принято решение о спуске воды на водохранилище в полном объеме. Спуск воды займет около 2-3 дней. Для определения источника загрязнения создана комиссия, куда входят санэпидемиологи, экологи, сотрудники полиции, ДЧС и представители районных акиматов.

Сейчас биологическая и химическая очистка дна водохранилища не требуется. Сайран наполнят водой после выявления источника загрязнения и завершения работы комиссии. Просим алматинцев и гостей города воздержаться от купания в ближайшие дни», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.