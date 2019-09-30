Кирпичом забили до смерти пенсионера за 25 тысяч тенге в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержали сельчанина, подозреваемого в убийстве пенсионера, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Факт зарегистрирован в Алакольском районе, где неизвестный ограбил пожилую супружескую чету в селе Токжайлау и совершил убийство 82-летнего владельца дома. Пожилые люди не смогли дать отпор и скрывшийся с места происшествия преступник завладел пенсионными накоплениями супругов на общую сумму около 25 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Алакольской районной полиции удалось установить и задержать подозреваемого, оказавшимся 40-летним жителем соседнего села.
«Подозреваемый скрывался несколько дней и был задержан на окраине села в одном из заброшенных домостроений. Установлено, что пожилой мужчина во дворе своего дома был забит насмерть строительным кирпичом. По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 99 (Убийство) и статьей 192 (Разбой) Уголовного кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В полиции дополнили, что на время расследования задержанный мужчина помещен под стражу в изолятор временного содержания.
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