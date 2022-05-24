24 Мая 2022 23:18

Кирпичный завод запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Подгорное Северо-Казахстанской области запустили кирпичный завод мощностью до 40 млн изделий в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об открытии производства на своей странице в Instagram сообщил глава региона Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что инвестиционный проект реализовали при поддержке государства. Местный предприниматель получил льготный кредит 800 млн тенге по 4% годовых.

«Предоставили бесплатный земельный участок на пять лет, освободили от НДС на импорт и таможенных пошлин на ввоз оборудования. В кирпичный завод инвестировано 1,8 млрд тенге. Создано 80 постоянных рабочих мест. Ежегодно предприятие собирается производить до 40 миллионов кирпичей и закроет 30% потребности региона. Наша задача - обеспечить местные строительные компании собственной продукцией. В ближайшие 2-3 месяца запустим ещё несколько предприятий по выпуску стройматериалов», - проинформировал К. Аксакалов.

Строительство завода начали в 2019 году. Запуск ожидался через год, но сроки ввода в эксплуатацию пришлось перенести из-за пандемии.