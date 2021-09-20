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    19:50, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кирилл Герасименко завоевал «золото» турнира 2021 ITTF Kazakhstan International Open

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко выиграл турнир 2021 ITTF Kazakhstan International Open в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанец подтвердил статус фаворита престижных международных соревнований. Финальную точку в споре за награды Герасименко поставил в матче против Снехита Сураважжулы, представлявшего в Караганде команду из Индии.

    Герасименко провел игру в доминировании. Преимущество вылилось и в итоговый счет. Оппонент сумел взять только одну партию. Наш спортсмен выиграл со счетом 4:1.

    Таким образом, Кирилл Герасименко стал двукратным чемпионом турнира. Ранее он взял «золото» в парном разряде, сыграв с Аланом Курмангалиевым.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область Теннис
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