Кирилл Герасименко завоевал «золото» турнира 2021 ITTF Kazakhstan International Open

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко выиграл турнир 2021 ITTF Kazakhstan International Open в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец подтвердил статус фаворита престижных международных соревнований. Финальную точку в споре за награды Герасименко поставил в матче против Снехита Сураважжулы, представлявшего в Караганде команду из Индии.

Герасименко провел игру в доминировании. Преимущество вылилось и в итоговый счет. Оппонент сумел взять только одну партию. Наш спортсмен выиграл со счетом 4:1.

Таким образом, Кирилл Герасименко стал двукратным чемпионом турнира. Ранее он взял «золото» в парном разряде, сыграв с Аланом Курмангалиевым.