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Кирилл Герасименко выступит в двух турах Бундеслиги по настольному теннису

30 Января 2022 11:46
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Кирилл Герасименко выступит в двух турах Бундеслиги по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В немецкой Бундеслиге по настольному теннису бременский «Вердер» с Кириллом Герасименко в скором времени проведет два тура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Нынешний сезон команда проводит слабо: в 14 играх одержала всего 4 победы, занимает 9 место в турнирной таблице среди 12 клубов.

В предстоящих двух турах «Вердер» встречается с аутсайдерами чемпионата Германии и есть надежда, что наберёт важные очки, и отдалится от зоны вылета во 2-ую лигу.

30 января «Вердер» - «TTC OE» (г. Бад-Хомбург, 12-е место).

6 февраля «Цугбрюке» (г. Гренцау, 11 место) - «Вердер».


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#Спорт  
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