Кирилл Герасименко выступит на престижном турнире по настольному теннису в Сингапуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная Федерация настольного тенниса объявила место проведения первого турнира категории «Гранд Смэш». С 7 по 20 марта его примет Сингапур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Призовой фонд соревнований составит 2 000 000 долларов, что делает его крупнейшим в истории среди всех официальных турниров по настольному теннису.

Основная часть турнира пройдет с 11 по 20 марта, а участие в ней примут 64 сильнейших спортсменов, 24 мужских и женских пар, а также 16 смешанных пар. Примерно столько же спортсменов примут участие в предварительной квалификационной части. От Казахстана в Сингапуре выступит Кирилл Герасименко.