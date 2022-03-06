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    13:31, 06 Март 2022 | GMT +6

    Кирилл Герасименко выступит на престижном турнире по настольному теннису в Сингапуре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная Федерация настольного тенниса объявила место проведения первого турнира категории «Гранд Смэш». С 7 по 20 марта его примет Сингапур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Призовой фонд соревнований составит 2 000 000 долларов, что делает его крупнейшим в истории среди всех официальных турниров по настольному теннису.

    Основная часть турнира пройдет с 11 по 20 марта, а участие в ней примут 64 сильнейших спортсменов, 24 мужских и женских пар, а также 16 смешанных пар. Примерно столько же спортсменов примут участие в предварительной квалификационной части. От Казахстана в Сингапуре выступит Кирилл Герасименко.


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