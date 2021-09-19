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    12:45, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кирилл Герасименко вышел в финал 2021 ITTF Kazakhstan International Open

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде продолжается международный турнир по настольному теннису. Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко квалифицировался в финал международного турнира 2021 ITTF Kazakhstan International Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В полуфинале ему противостоял Аль Джадай Наиф, выступающий за Саудовскую Аравию.

    Герасименко не оставил оппоненту никаких шансов. Казахстанец выиграл матч со счетом 4:0.

    В данный момент определяется его соперник по финалу.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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