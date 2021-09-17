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    16:44, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кирилл Герасименко вышел в 1/4 финала 2021 ITTF Kazakhstan International Open

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На международном турнире по настольному теннису в Караганде стартовали матчи в мужском одиночном разряде в 1/8 финала. В игру вступил лидер команды Казахстана Кирилл Герасименко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Соперником Кирилла стал представитель Беларуси Георгий Кунац. Казахстанец не оставил оппоненту ни малейших шансов и смог одолеть его в сухую. Счет 4:0, Кирилл Герасименко выступит в четвертьфинале.

    Его четвертьфинальный соперник определится после матча казахстанца Эрика Райтера с австрийцем Александром Чен.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область Теннис
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