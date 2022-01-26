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Кирилл Герасименко проведет матч в рамках немецкой Бундеслиги по настольному теннису
26 Января 2022 16:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанец Кирилл Герасименко и его товарищи по «Вердеру» (Бремен) примут на своей площадке «Боруссию» из Дюссельдорфа в рамках немецкой Бундеслиги по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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«Боруссия» является опасным соперником и одной из самых успешных команд в Европе (74 титула), уступая только футбольной «Баварии» (Мюнхен, 77 титулов). В нынешнем сезоне клуб провёл 13 игр, одержал 12 побед и уверенно возглавляет турнирную таблицу.
Ранее сообщалось, что казахстанка Анастасия Лаврова примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису.
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