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Кирилл Герасименко проведет матч в рамках немецкой Бундеслиги по настольному теннису

26 Января 2022 16:35
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Кирилл Герасименко проведет матч в рамках немецкой Бундеслиги по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанец Кирилл Герасименко и его товарищи по «Вердеру» (Бремен) примут на своей площадке «Боруссию» из Дюссельдорфа в рамках немецкой Бундеслиги по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Боруссия» является опасным соперником и одной из самых успешных команд в Европе (74 титула), уступая только футбольной «Баварии» (Мюнхен, 77 титулов). В нынешнем сезоне клуб провёл 13 игр, одержал 12 побед и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что казахстанка Анастасия Лаврова примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису.

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#Спорт   #Германия  
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