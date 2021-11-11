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Кирилл Герасименко поднялся в мировом рейтинге

11 Ноября 2021 04:44
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Кирилл Герасименко поднялся в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко улучшил свою позицию в мировом рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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С 46-й строчки он поднялся на 41-ю.

Скачок стал возможен после завоёванной серебряной медали турнира WTT Contender (Словения).

Стоит отметить, что Герасименко является единственным казахстанцем, кто смог попасть в топ-100 мастеров малой ракетки.

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