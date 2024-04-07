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    17:00, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Кирилл Герасименко дошел до 1/8 финала турнира по настольному теннису в Хорватии

    Кирилл Герасименко
    Фото: olympic.kz

    В Вараждине (Хорватия) проходит международный турнир по настольному теннису WTT Feeder, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Кирилл Герасименко дошел до 1/8 финала, Сарвиноз Миркадирова до 1/16, Санжар Жубанов до 1/32, Айдос, Дастан Кенжигуловы, Анастасия Лаврова, а также мужская пара Дастан Кенжигулов/Санжар Жубанов, микст Айдос Кенжигулов/Сарвиноз Миркадирова не преодолели квалификацию и не вышли в основную сетку соревнования.

    Стоит отметить победу в 1/32 финала Сарвиноз Миркадировой над 30-й ракеткой мира, серебряным призёром Кубка мира среди смешанных команд Ким На Ён (Корея) 3:1.

    Теги:
    Кирилл Герасименко Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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