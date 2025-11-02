Кыргызстанская певица Tamga завершила участие в вокальном шоу Silk Way Star в Астане

Традиции, эмоции, дружба народов и красивая музыка — все это объединилось в одном выпуске шоу.

Артисты, говорящие на разных языках, вновь доказали, что музыка — универсальный язык, понятный каждому. В их исполнении казахские народные композиции прозвучали по-новому — с современным звучанием, свежими аранжировками и искренними эмоциями.

По результатам эпизода лучшие оценки жюри — по 126 баллов — получили вокалистки Мишель Джозеф из Монголии и Язмин Азиз из Малайзии.

Кадр из видео. Язмин Азиз

Третье место занял Саро Геворгян (Армения), четвертое — Автандил Абесламидзе (Грузия), пятое — Чжан Хэ Сюань (Китай), шестое — Alem (Казахстан), седьмое — Tamga (Кыргызстан), восьмое — Мадинаболу Адылова (Узбекистан), девятое — Фахриддин Хакимов (Таджикистан).

По правилам проекта, на этой неделе Silk Way Star покинул еще один участник с наименьшим количеством баллов после всех эпизодов.

В этот раз с проектом попрощалась участница из Кыргызстана — талантливая исполнительница, запомнившаяся зрителям своим неповторимым стилем, Tamga.

Кадр из видео. Tamga

— Здесь творчество каждого артиста прошло критику профессионального жюри, и вместе с тем мы обрели друзей из разных стран. Несомненно, я продолжаю свой путь, и мое творчество будет развиваться дальше, — поделилась Tamga.

Певица поблагодарила членов жюри, организаторов проекта, своих поклонников и соотечественников за поддержку.

В свою очередь, известный казахстанский певец, член жюри проекта Сакен Майгазиев высоко оценил выступление кыргызстанской исполнительницы.

Кадр из видео. Сакен Майгазиев.

— Не все казахстанские певцы решаются исполнить песню «Желкілдек». Она быстрая по темпу, с точки зрения ритма это очень сложная песня. Она требует хорошего вокала и правильного дыхания. В ней есть синкопические ритмы и изменения размеров — попасть в ноты крайне сложно. В будущем вы можете добавить эту песню в свой репертуар, она очень подходит вам, — сказал Сакен Майгазиев.

Напомним, международное вокальное шоу Silk Way Star, объединяющее талантливых исполнителей, выходит в прямом эфире каждую субботу на телеканале Jibek Joly в 20:00 и на Silk Way в 22:30.

Проект вызывает большой интерес не только в Казахстане — за ним следят зрители и за рубежом.

На прошлой неделе шоу покинули участницы южнокорейской группы Kandis.