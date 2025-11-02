Кыргызстанская певица Tamga завершила участие в вокальном шоу Silk Way Star в Астане
В Астане завершился седьмой эпизод международного вокального шоу Silk Way Star, объединившего певцов из разных стран. На этой неделе участники из девяти стран исполнили казахские народные песни, передает корреспондент агентства Kazinform.
Традиции, эмоции, дружба народов и красивая музыка — все это объединилось в одном выпуске шоу.
Артисты, говорящие на разных языках, вновь доказали, что музыка — универсальный язык, понятный каждому. В их исполнении казахские народные композиции прозвучали по-новому — с современным звучанием, свежими аранжировками и искренними эмоциями.
По результатам эпизода лучшие оценки жюри — по 126 баллов — получили вокалистки Мишель Джозеф из Монголии и Язмин Азиз из Малайзии.
Третье место занял Саро Геворгян (Армения), четвертое — Автандил Абесламидзе (Грузия), пятое — Чжан Хэ Сюань (Китай), шестое — Alem (Казахстан), седьмое — Tamga (Кыргызстан), восьмое — Мадинаболу Адылова (Узбекистан), девятое — Фахриддин Хакимов (Таджикистан).
По правилам проекта, на этой неделе Silk Way Star покинул еще один участник с наименьшим количеством баллов после всех эпизодов.
В этот раз с проектом попрощалась участница из Кыргызстана — талантливая исполнительница, запомнившаяся зрителям своим неповторимым стилем, Tamga.
— Здесь творчество каждого артиста прошло критику профессионального жюри, и вместе с тем мы обрели друзей из разных стран. Несомненно, я продолжаю свой путь, и мое творчество будет развиваться дальше, — поделилась Tamga.
Певица поблагодарила членов жюри, организаторов проекта, своих поклонников и соотечественников за поддержку.
В свою очередь, известный казахстанский певец, член жюри проекта Сакен Майгазиев высоко оценил выступление кыргызстанской исполнительницы.
— Не все казахстанские певцы решаются исполнить песню «Желкілдек». Она быстрая по темпу, с точки зрения ритма это очень сложная песня. Она требует хорошего вокала и правильного дыхания. В ней есть синкопические ритмы и изменения размеров — попасть в ноты крайне сложно. В будущем вы можете добавить эту песню в свой репертуар, она очень подходит вам, — сказал Сакен Майгазиев.
Напомним, международное вокальное шоу Silk Way Star, объединяющее талантливых исполнителей, выходит в прямом эфире каждую субботу на телеканале Jibek Joly в 20:00 и на Silk Way в 22:30.
Проект вызывает большой интерес не только в Казахстане — за ним следят зрители и за рубежом.
На прошлой неделе шоу покинули участницы южнокорейской группы Kandis.