Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета

Соответствующий указ подписан президентом страны с целью ускоренного цифрового развития Кыргызстана, устранения цифрового неравенства и создания благоприятных условий для внедрения инновационных телекоммуникационных технологий для жителей труднодоступных и отдаленных регионов страны, где традиционные способы подключения к интернету затруднены или невозможны.

Проект будет реализован в течении года, старт запланирован на 6 октября 2025 года. В пилоте могут принять участие все международные операторы, предоставляющие услуги спутникового интернета, которые выполнят условия и обязательства, предусмотренные указом. Это создаст здоровую конкурентную среду и позволит протестировать различные технологические решения, определить технические и правовые барьеры, а также сформировать основу для будущего регулирования и масштабного внедрения спутниковых систем в стране.

По завершении тестирования соответствующие государственные органы подготовят детальное заключение с оценкой результатов и предложения по дальнейшему развитию спутникового интернета в республике.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится спутниковый интернет от Amazon.