РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:16, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета

    В Кыргызстане впервые будет применяться технология предоставления доступа к интернету с использованием негеостационарных спутниковых систем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
    Фото: freepik.com

    Соответствующий указ подписан президентом страны с целью ускоренного цифрового развития Кыргызстана, устранения цифрового неравенства и создания благоприятных условий для внедрения инновационных телекоммуникационных технологий для жителей труднодоступных и отдаленных регионов страны, где традиционные способы подключения к интернету затруднены или невозможны.

    Проект будет реализован в течении года, старт запланирован на 6 октября 2025 года. В пилоте могут принять участие все международные операторы, предоставляющие услуги спутникового интернета, которые выполнят условия и обязательства, предусмотренные указом. Это создаст здоровую конкурентную среду и позволит протестировать различные технологические решения, определить технические и правовые барьеры, а также сформировать основу для будущего регулирования и масштабного внедрения спутниковых систем в стране.

    По завершении тестирования соответствующие государственные органы подготовят детальное заключение с оценкой результатов и предложения по дальнейшему развитию спутникового интернета в республике.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появится спутниковый интернет от Amazon.

    Теги:
    Интернет Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают