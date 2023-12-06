Кыргызстан взял курс на борьбу с коррупцией и теневой экономикой - эксперт

Последнюю неделю Кыргызстан захлестнула волна митингов предпринимателей рынков против изменений налогообложения. О проводимой налоговой реформе в стране, а также о причинах несогласия торговцев с введением нового налогового режима поделился в интервью с корреспондентом агентства Kazinform кыргызский политолог Бакыт Бакетаев.

Эксперт отмечает, что новая власть во главе с президентом Садыром Жапаровым взяла курс на борьбу с коррупцией и теневой экономикой.

- Главным достижением текущего года стало пятикратное повышение сбора налогов. К декабрю ВВП Кыргызстана превысил 1 триллион сомов и заканчивается год с неиспытанным доселе понятием профицит, - подчеркнул политолог.

По мнению Бакыта Бакетаева, за прошедшие 30 лет Кыргызстан стал бедной страной с богатыми гражданами. Свидетельством тому являются статистические данные на душу населения дорогих автомобилей, элитных домов, туристических поездок и других брендовых вещей.

- По официальным данным ВВП страны на душу населения составляет свыше 1200 долларов. Вместе с тем, учитывая теневые финансовые потоки, этот показатель можно смело умножать приблизительно на пять. В Кыргызстане уже много лет существует огромная разница между объемом товаров, поставляемых на рынок крупными оптовыми поставщиками и объемами продаваемых товаров на рознице, - рассказал он.

Политолог считает, что отмена введения контрольно-кассовых машин в торговой деятельности — это дорога назад в прошлое. Во всех развитых странах мира учет движений товаров ведется с помощью ККМ и других методов мир пока еще не придумал. В этой связи кабинет министров КР ведет настойчивую работу по выведению в свет теневой экономики государства.

- Правительство дает некоторые преференции начинающим, мелким и средним бизнесменам работать по патенту до оборотов в восемь миллионов сом, даже есть нулевая ставка в случае использования ККМ, но определенные, многочисленные крупные участники рынка не желают показывать реальные финансовые потоки. В стране как лавины идут широкие, глубокие реформы по всем направлениям, и в этом случае как говорится: кто не спрятался, того найдут, - пояснил эксперт.

Напомним, в Кыргызстане с конца ноября по всей стране проходят митинги торговцев рынков, которые выступают против нового налогового режима. Вчера президент КР Садыр Жапаров принял участие в митинге продавцов торговых точек крупного столичного рынка «Дордой» и заявил о продлении патентной системы для предпринимателей в торговой сфере до июля 2024 года.