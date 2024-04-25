Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз бумаги

Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о введении временного запрета на вывоз (экспорт) регенерируемой бумаги и картона за пределы таможенной территории ЕАЭС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

Согласно документу, устанавливается временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз (экспорт) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемой бумаги и картона.

Министерству экономики и коммерции поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Министерству иностранных дел поручено не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета.

Государственной таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ КР поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.