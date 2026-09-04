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    Кыргызстан введет обязательное страхование туристов

    Правительство ввело механизм вмененного страхования ответственности туроператоров перед туристами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке. 

    Правила обязательного страхования туристов утвердили в Кыргызстане
    Фото: freepik.com

    Соответствующее постановление подписано кабинетом министров КР.

    Согласно документу, туроператоров обяжут оформлять вмененное страхование гражданской ответственности для каждого туриста.

    Механизм вводится для того, чтобы переложить финансовые риски по проведению сложных поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших в горах с госбюджета на страховой рынок, а также защитить путешественников и сделать туризм в стране безопасным.

    Устанавливаются следующие дифференцированные лимиты страховой ответственности:

    • до 3 млн сомов — для традиционных маршрутов: классические экскурсионные, культурно-познавательные, оздоровительные и рекреационные туры;
    • до 5 млн сомов — для экстремальных видов туризма: альпинизма, горнолыжного спорта, рафтинга и трекинга в труднодоступных зонах.

    Наличие договора страхования станет строго обязательным условием легальной деятельности.

    При средней стоимости традиционного многодневного тура по Кыргызстану в размере 15 — 25 тыс. сомов, страховой полис на 5–7 дней будет стоить около 3 тыс. сомов, примерно 400-500 сомов в день.

    Напомним о трагическом случае, который произошел в середине августе 2025 года, когда российская альпинистка Наталья Наговицина со сломанной ногой ожидала помощь на пике Победы на высоте более 7 тысяч метров.

    23 августа спасатели МЧС КР из-за ухудшения погодных условий приостановили поиски гражданки РФ Натальи Наговициной.

    Позже стало известно, что из-за резкого ухудшения погоды, направленный 24 августа в Иссык-Кульскую область вертолет МЧС Кыргызстана «Airbus Н-125», свернул операцию по эвакуации альпинистки и вернулся к месту постоянной дислокации.

    27 августа, проведенная ГКНБ КР аэровидеосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием, не обнаружила признаков жизни на месте нахождения альпинистки.

    Позже экспертная группа альпинистов в состав которой вошли 20 опытнейших специалистов заявила о невозможности спасения Натальи Наговициной.

    2 сентября российская альпинистка признана погибшей в Кыргызстане.

    Туризм В мире Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор