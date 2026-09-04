Кыргызстан введет обязательное страхование туристов
Правительство ввело механизм вмененного страхования ответственности туроператоров перед туристами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Соответствующее постановление подписано кабинетом министров КР.
Согласно документу, туроператоров обяжут оформлять вмененное страхование гражданской ответственности для каждого туриста.
Механизм вводится для того, чтобы переложить финансовые риски по проведению сложных поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших в горах с госбюджета на страховой рынок, а также защитить путешественников и сделать туризм в стране безопасным.
Устанавливаются следующие дифференцированные лимиты страховой ответственности:
- до 3 млн сомов — для традиционных маршрутов: классические экскурсионные, культурно-познавательные, оздоровительные и рекреационные туры;
- до 5 млн сомов — для экстремальных видов туризма: альпинизма, горнолыжного спорта, рафтинга и трекинга в труднодоступных зонах.
Наличие договора страхования станет строго обязательным условием легальной деятельности.
При средней стоимости традиционного многодневного тура по Кыргызстану в размере 15 — 25 тыс. сомов, страховой полис на 5–7 дней будет стоить около 3 тыс. сомов, примерно 400-500 сомов в день.
Напомним о трагическом случае, который произошел в середине августе 2025 года, когда российская альпинистка Наталья Наговицина со сломанной ногой ожидала помощь на пике Победы на высоте более 7 тысяч метров.
23 августа спасатели МЧС КР из-за ухудшения погодных условий приостановили поиски гражданки РФ Натальи Наговициной.
Позже стало известно, что из-за резкого ухудшения погоды, направленный 24 августа в Иссык-Кульскую область вертолет МЧС Кыргызстана «Airbus Н-125», свернул операцию по эвакуации альпинистки и вернулся к месту постоянной дислокации.
27 августа, проведенная ГКНБ КР аэровидеосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием, не обнаружила признаков жизни на месте нахождения альпинистки.
Позже экспертная группа альпинистов в состав которой вошли 20 опытнейших специалистов заявила о невозможности спасения Натальи Наговициной.
2 сентября российская альпинистка признана погибшей в Кыргызстане.