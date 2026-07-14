Кыргызстан временно запретил экспорт нефти и нефтепродуктов

Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом для обеспечения внутреннего рынка топливом и предотвращения его дефицита, передает Kazinform со ссылкой на сайт Кабинета министров Кыргызской Республики.

Соответствующее постановление принял Кабмин республики.

Согласно документу, запрет будет действовать до насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами либо до формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ограничения распространяются на экспорт нефти и нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, классифицируемые по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

При этом запрет не касается нафты, мазута и печного топлива, которые вывозятся для переработки за пределами Кыргызстана с обязательным последующим ввозом продуктов переработки в страну. Исключение также сделано для нефтепродуктов, находящихся в штатных топливных баках транспортных средств, пересекающих государственную границу.

Также постановлением приостанавливается действие временного запрета на ввоз отдельных видов нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом на территорию Кыргызской Республики до 1 апреля 2027 года.

В Кабмине отметили, что принятые меры направлены на обеспечение стабильного функционирования внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов, защиты энергетической безопасности, недопущения возникновения дефицита нефтепродуктов и бесперебойного снабжения внутренних потребностей страны.