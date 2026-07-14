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    Кыргызстан временно запретил экспорт нефти и нефтепродуктов

    Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом для обеспечения внутреннего рынка топливом и предотвращения его дефицита, передает Kazinform со ссылкой на сайт Кабинета министров Кыргызской Республики.

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    Фото: Pexels

    Соответствующее постановление принял Кабмин республики.

    Согласно документу, запрет будет действовать до насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами либо до формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Ограничения распространяются на экспорт нефти и нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, классифицируемые по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

    При этом запрет не касается нафты, мазута и печного топлива, которые вывозятся для переработки за пределами Кыргызстана с обязательным последующим ввозом продуктов переработки в страну. Исключение также сделано для нефтепродуктов, находящихся в штатных топливных баках транспортных средств, пересекающих государственную границу.

    Также постановлением приостанавливается действие временного запрета на ввоз отдельных видов нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом на территорию Кыргызской Республики до 1 апреля 2027 года.

    В Кабмине отметили, что принятые меры направлены на обеспечение стабильного функционирования внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов, защиты энергетической безопасности, недопущения возникновения дефицита нефтепродуктов и бесперебойного снабжения внутренних потребностей страны.

    В мире Кыргызстан ЕАЭС Нефть Запрет на вывоз Центральная Азия
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор