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    17:00, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Кыргызстан ратифицировал договор с Таджикистаном и Узбекистаном о стыке границ

    Президент КР Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех государств, подписанного 31 марта 2025 года в городе Худжанд», передает агентство Kazinform со ссылкой на ИА «Кабар».

    Президент КР Садыр Жапаров
    Фото: Администрация президента КР

    Закон принят Жогорку Кенешем КР 25 июня 2025 года.

    Целью закона является выполнение внутригосударственных процедур, в соответствии законами КР «О международных договорах КР» и «О Регламенте Жогорку Кенеша КР».

    Так, законом предлагается ратифицировать договор между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех государств, подписанного 31 марта 2025 года в городе Худжанд.

    31 марта президенты Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев на встрече в Худжанде (Таджикистан) подписали договор о точке стыка госграниц. Место стыка границ расположено в Ферганской долине и соединяет Согдийскую (Таджикистан), Ферганскую (Узбекистан) и Баткенскую области (Кыргызстан).

    Теги:
    Узбекистан Кыргызстан Таджикистан Граница Мировые новости Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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