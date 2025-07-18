Кыргызстан ратифицировал договор с Таджикистаном и Узбекистаном о стыке границ

Закон принят Жогорку Кенешем КР 25 июня 2025 года.

Целью закона является выполнение внутригосударственных процедур, в соответствии законами КР «О международных договорах КР» и «О Регламенте Жогорку Кенеша КР».

Так, законом предлагается ратифицировать договор между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех государств, подписанного 31 марта 2025 года в городе Худжанд.

31 марта президенты Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев на встрече в Худжанде (Таджикистан) подписали договор о точке стыка госграниц. Место стыка границ расположено в Ферганской долине и соединяет Согдийскую (Таджикистан), Ферганскую (Узбекистан) и Баткенскую области (Кыргызстан).