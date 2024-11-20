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    08:44, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Кыргызстан получит кредит от МАР в $7,64 млн на развитие сельского водоснабжения и санитарии

    Данные инвестиции позволят значительно улучшить доступ к чистой питьевой воде, сократить потери воды, повысить устойчивость к изменению климата, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Вода
    Фото: stopfake.kz

    Президент КР Садыр Жапаров подписал Закон КР «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по второму дополнительному финансированию «Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии», подписанного 15 апреля 2024 года в городе Вашингтон»

    Проект направлен на реабилитацию и строительство систем питьевого водоснабжения в 11 селах Ошской области и строительство системы водоотведения многоэтажных домов в селе Курмонту Иссык-Кульской области, финансирование программы стимулирующих грантов для домохозяйств с целью развития санитарии в Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской областях и закупку специальной техники муниципальными предприятиями по водоснабжению и водоотведению. Данные инвестиции позволят значительно улучшить доступ к чистой питьевой воде, сократить потери воды, повысить устойчивость к изменению климата.

    Международная ассоциация развития выделяет кредит в $7,64 млн сроком на 50 лет. При этом, льготный период составляет 10 лет, процентная ставка — 0%.

    Ранее сообщалось, что Международная ассоциация развития выделит Кыргызстану дополнительное финансирование для технической помощи по проекту Камбаратинской ГЭС–1 в размере $13,6 млн. Также Кыргызстан получит кредиты на проект «CASA-1000» на сумму $31,3 миллионов.

    Теги:
    Кредит Вода Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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