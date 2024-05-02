Кыргызстан получит грант ЕФСР в $1,45 млн на улучшение налоговой системы

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) выделяет Кыргызской Республике $1,45 млн грантовых средств для улучшения налогового администрирования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, что финансы пойдут на реализацию проекта «Разработка автоматизированной информационной системы категоризации налогоплательщиков „Рейтинг налогоплательщика“ и модуля цифрового профиля налогоплательщика в Кыргызской Республике».

Планируется создание и внедрение в государственной налоговой службе КР автоматизированной информационной системы, предусматривающей категоризацию налогоплательщиков, их сегментирование с использованием статистических и математических моделей, а также разработку модуля цифрового профиля налогоплательщика. Профиль будет составляться в автоматическом режиме путем сбора и анализа данных о компании из различных источников, доступных налоговым органам.

Как сообщают в ЕФСР, у компаний появится возможность оценивать потенциальных контрагентов. Проект позволит улучшить общий деловой климат в республике помимо повышения прозрачности ведения бизнеса и качества налогового администрирования.

ЕФСР уже оказывал помощь Кыргызстану в улучшении налогового администрирования в рамках программы бюджетной поддержки в 2022–2023 годах. Помимо мер по обеспечению макроэкономической стабильности и поддержки реформ в сферах энергетики, дорожного хозяйства, управления государственными финансами, цифровизации, были определены приоритеты для повышения фискального потенциала республики, отдельные направления которых лежат в основе проводимой сегодня автоматизации налоговых процедур.

Фонд является региональным финансовым механизмом объемом более $9 млрд, учрежденным в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. За время его работы на развитие Кыргызстана выделено более $660 млн.