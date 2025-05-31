РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:08, 30 Май 2025 | GMT +5

    Кыргызстан поддержит проект по спасению Арала – Садыр Жапаров

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на саммите «Центральная Азия – Италия» в Астане, подчеркнул значимость встречи для укрепления регионального и международного сотрудничества, передает агентство Kazinform.

    Садыр Жапаров
    Фото: Акорда

    – Саммит открывает новую главу наших отношений. Кыргызская Республика готова к участию в реализации совместных инициатив, которые принесут пользу нашим народам и укрепят связи между нашими регионами, – отметил он.

    Одной из центральных тем его выступления стало водное сотрудничество. Садыр Жапаров сообщил, что Кыргызстан внимательно изучает предложение итальянской стороны по проекту социально-экономического восстановления Аральского моря.

    – Кыргызская сторона выражает готовность к конструктивному взаимодействию по данному проекту с учетом интересов, в особенности приоритетов всех стран региона, – подчеркнул он.

    Президент также обратил внимание на экологические риски, с которыми сталкивается Кыргызстан. Он сравнил снижение уровня воды в озере Иссык-Куль с масштабом катастрофы Аральского моря.

    В этом контексте Жапаров заявил о стремлении Кыргызстана к реализации экологических и инфраструктурных проектов. Он также напомнил о планируемом проведении в 2027 году в Кыргызстане Второго глобального горного саммита «Бишкек+25».

    Теги:
    Спасение Аральское море Кыргызстан Садыр Жапаров Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают