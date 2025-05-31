Кыргызстан поддержит проект по спасению Арала – Садыр Жапаров
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на саммите «Центральная Азия – Италия» в Астане, подчеркнул значимость встречи для укрепления регионального и международного сотрудничества, передает агентство Kazinform.
– Саммит открывает новую главу наших отношений. Кыргызская Республика готова к участию в реализации совместных инициатив, которые принесут пользу нашим народам и укрепят связи между нашими регионами, – отметил он.
Одной из центральных тем его выступления стало водное сотрудничество. Садыр Жапаров сообщил, что Кыргызстан внимательно изучает предложение итальянской стороны по проекту социально-экономического восстановления Аральского моря.
– Кыргызская сторона выражает готовность к конструктивному взаимодействию по данному проекту с учетом интересов, в особенности приоритетов всех стран региона, – подчеркнул он.
Президент также обратил внимание на экологические риски, с которыми сталкивается Кыргызстан. Он сравнил снижение уровня воды в озере Иссык-Куль с масштабом катастрофы Аральского моря.
В этом контексте Жапаров заявил о стремлении Кыргызстана к реализации экологических и инфраструктурных проектов. Он также напомнил о планируемом проведении в 2027 году в Кыргызстане Второго глобального горного саммита «Бишкек+25».