Кыргызстан обязал авиакомпании озвучивать объявления на кыргызском языке
Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана обязало авиаперевозчиков использовать государственный язык при информировании пассажиров на борту воздушных судов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.
Ранее на международных рейсах пассажиры, как правило, получали информацию преимущественно на английском и русском языках, а также на языке государства, из которого выполнялся рейс. Теперь наряду с ними обязательным становится использование и государственного языка Кыргызской Республики при осуществлении рейсов в страну и из нее.
Новое требование распространяется на все авиакомпании, включая всех иностранных авиаперевозчиков, осуществляющих международные рейсы в Кыргызстан.
Мера направлена на укрепление статуса государственного языка, обеспечение равного доступа пассажиров к жизненно важной информации и дальнейшее повышение стандартов обслуживания в сфере гражданской авиации.
Отныне на государственном языке Кыргызской Республики в обязательном порядке должны озвучиваться основные объявления для пассажиров, включая инструкции по аварийно-спасательным процедурам, правила безопасности полёта, информацию о взлёте, посадке и другие сообщения, необходимые во время выполнения рейса.
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