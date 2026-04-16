Кыргызстан намерены разделить на 20 округов

По словам кыргызского лидера, власти планируют создать в стране 20 округов вместо областей и районов.

— В республике сейчас 44 района и 33 города. Все области и районы будут упразднены, вместо этого образуют 20 округов, но на это еще есть 3-4 года. Сначала в качестве пилотного проекта создадут один округ, в течение 2-3 лет понаблюдаем как сможет управляться и обходиться без дотаций республиканского бюджета. Если все удачно пройдет, то районы и области ликвидируют и страну разделят на округа, — отметил президент КР.