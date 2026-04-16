    11:37, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Кыргызстан намерены разделить на 20 округов

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с жителями Ноокатского района Ошской области анонсировал второй этап административно-территориальной реформы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Пресс-служба администрации президента КР

    По словам кыргызского лидера, власти планируют создать в стране 20 округов вместо областей и районов.

    — В республике сейчас 44 района и 33 города. Все области и районы будут упразднены, вместо этого образуют 20 округов, но на это еще есть 3-4 года. Сначала в качестве пилотного проекта создадут один округ, в течение 2-3 лет понаблюдаем как сможет управляться и обходиться без дотаций республиканского бюджета. Если все удачно пройдет, то районы и области ликвидируют и страну разделят на округа, — отметил президент КР.

    По словам президента, это должно повысить эффективность управления, сократить издержки и усилить финансовую самостоятельность регионов.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане в ближайшее время ожидается технический запуск спутниковой связи Starlink от компании SpaceX.

    Гульмира Абдрахманова
