Кыргызстан намерен отложить срок создания крематориев

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что законодательством страны предусмотрена возможность сооружения крематориев для предания тел умерших огню (кремации) с соблюдением соответствующих обрядов погребения.

Однако, в настоящее время в Кыргызстане отсутствует необходимая инфраструктура для функционирования крематориев. Кроме того, требуется дополнительная проработка вопросов, связанных с определением источников финансирования строительства и эксплуатации крематориев, соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а также определением порядка их размещения и функционирования. Также необходимо проведение дополнительного анализа организационных, социально-культурных и иных аспектов. Проектом закона предлагается приостановить действие соответствующей статьи закона о погребении и похоронном деле до 1 января 2040 года.

Ранее сообщалось, что в КР разработали инструкцию по установке памятников и мемориальных знаков умершим. В феврале 2025 года кабинет министров утвердил порядок захоронения тел умерших и установки надмогильных сооружений.