РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:47, 27 Март 2026 | GMT +5

    Кыргызстан намерен отложить срок создания крематориев

    В Кыргызстане предлагается отложить срок введения в эксплуатацию крематориев и норму о кремации до 1 января 2040 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: freepik

    Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

    Отмечается, что законодательством страны предусмотрена возможность сооружения крематориев для предания тел умерших огню (кремации) с соблюдением соответствующих обрядов погребения.

    Однако, в настоящее время в Кыргызстане отсутствует необходимая инфраструктура для функционирования крематориев. Кроме того, требуется дополнительная проработка вопросов, связанных с определением источников финансирования строительства и эксплуатации крематориев, соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а также определением порядка их размещения и функционирования. Также необходимо проведение дополнительного анализа организационных, социально-культурных и иных аспектов. Проектом закона предлагается приостановить действие соответствующей статьи закона о погребении и похоронном деле до 1 января 2040 года.

    Ранее сообщалось, что в КР разработали инструкцию по установке памятников и мемориальных знаков умершим. В феврале 2025 года кабинет министров утвердил порядок захоронения тел умерших и установки надмогильных сооружений.

    Теги:
    Крематорий Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают