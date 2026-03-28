Кыргызстан намерен отложить срок создания крематориев
В Кыргызстане предлагается отложить срок введения в эксплуатацию крематориев и норму о кремации до 1 января 2040 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.
Отмечается, что законодательством страны предусмотрена возможность сооружения крематориев для предания тел умерших огню (кремации) с соблюдением соответствующих обрядов погребения.
Однако, в настоящее время в Кыргызстане отсутствует необходимая инфраструктура для функционирования крематориев. Кроме того, требуется дополнительная проработка вопросов, связанных с определением источников финансирования строительства и эксплуатации крематориев, соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а также определением порядка их размещения и функционирования. Также необходимо проведение дополнительного анализа организационных, социально-культурных и иных аспектов. Проектом закона предлагается приостановить действие соответствующей статьи закона о погребении и похоронном деле до 1 января 2040 года.
Ранее сообщалось, что в КР разработали инструкцию по установке памятников и мемориальных знаков умершим. В феврале 2025 года кабинет министров утвердил порядок захоронения тел умерших и установки надмогильных сооружений.