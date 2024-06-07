Китай, Кыргызстан и Узбекистан достигли соглашения по совместной железной дороге

В Пекине состоялась официальная церемония подписания соглашения по проекту строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» между правительствами Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Документ подписан министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Тилеком Текебаевым, председателем Государственного комитета по развитию и реформам Китайской Народной Республики Чжэн Шаньцзе и министром транспорта Республики Узбекистан Ильхомом Махкамовым.