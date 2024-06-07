РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:33, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Китай, Кыргызстан и Узбекистан достигли соглашения по совместной железной дороге

    Кыргызстан, Китай и Узбекистан подписали соглашение по проекту строительства ж/д «КНР-Кыргызстан-Узбекистан»
    Фото: пресс-служба кабмина КР

    В Пекине состоялась официальная церемония подписания соглашения по проекту строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» между правительствами Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Документ подписан министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Тилеком Текебаевым, председателем Государственного комитета по развитию и реформам Китайской Народной Республики Чжэн Шаньцзе и министром транспорта Республики Узбекистан Ильхомом Махкамовым. 

    Кыргызстан, Китай и Узбекистан подписали соглашение по проекту строительства ж/д «КНР-Кыргызстан-Узбекистан»
    Фото: пресс-служба кабмина КР

     

    Теги:
    Китай Узбекистан Кыргызстан КНР
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!