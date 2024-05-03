Кыргызстан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $2 млрд

Кыргызстан и Узбекистан планируют довести товарооборот до $2 млрд. Об этом сообщил глава правительства Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе пленарного заседания III Ташкентского международного инвестиционного форума, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу кабмина КР.

Председателем кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым отмечен наблюдаемый высокий туристический поток между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также двукратный рост взаимного товарооборота между двумя странами за последние годы. По его словам, в настоящее время ведутся работы по доведению товарооборота до 2 млрд долларов США.

В форуме принимают участие высшие должностные лица ряда государств, в том числе председатель парламента Республики Сингапур Сиа Киан Пэн, вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, представители международных организаций и финансовых институтов (Европейский банк реконструкции и развития, Европейская экономическая комиссия ООН, Международный Фонд развития ОПЕК).

Программа форума, в котором принимают участие представители 93 стран, включает пленарную сессию, более 50 экспертных дискуссионных встреч, в том числе панельные сессии, круглые столы и B2B переговоры.