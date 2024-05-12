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    16:25, 12 Май 2024 | GMT +6

    Кыргызстан и Таджикистан обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы

    Кыргызстан и Таджикистан обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы
    Фото: kabar.kg

    В городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан с 5 по 11 мая состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы правительства КР, в рамках данной встречи стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить эту работу на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики. Сообщается, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

    Напомним, Кыргызстан и Таджикистан имеют общую границу протяженностью около 970 км. Последние несколько месяцев стороны проводят активные переговоры по согласованию совместной госграницы поочередно на территории друг друга. С октября прошлого года по настоящее время правительствами двух стран уже согласовано свыше 240 км кыргызско-таджикской госграницы.

    Теги:
    Кыргызстан Таджикистан Граница Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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