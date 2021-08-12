Кипящий антифриз вылился на пассажиров в салоне автобуса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Труба с антифризом прорвалась в пассажирском автобусе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в социальной сети. Из-за разрыва трубы с антифризом в салоне автобуса пострадали двое пассажиров.

В управлении общественного здоровья города Алматы подтвердили информацию.

«Одного пациента госпитализировали в городскую клиническую больницу №4. Пациент осмотрен врачами приемного отделения, площадь ожога 3%. Оказана первая помощь, даны рекомендации. Передан для амбулаторного наблюдения в поликлинику по месту жительства. Второй пациент отказался от госпитализации», - сообщили в управлении.

В свою очередь в компании-перевозчике «Алматыэлектротранс» сообщили, что по данному факту проводиться служебное расследование.

«Вчера, в районе 10 утра на маршруте № 201 по причине перегрева двигателя, закипела охлаждающая жидкость и произошла поломка системы. По данному факту в настоящий момент идет служебное расследование. Автобус был эвакуирован в сервисную службу», - прокомментировали в компании.



