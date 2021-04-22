Кипрским деловым кругам презентован торгово-экономический и инвестиционный потенциал Казахстана

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Состоялся Казахстанско-кипрский бизнес-форум, организованный Посольством Казахстана в Израиле и по совместительству на Кипре совместно с национальной компанией «KAZAKH INVEST» при содействии Кипрско-казахстанской бизнес-ассоциации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

В онлайн мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Казахстана, приняли участие кипрские компании, представляющие различные сферы бизнеса, а также эксперты различных отраслей.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков осветил основные вехи государственного строительства, включая политические и экономические преобразования, проводимые в нашей стране в последние годы по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе дипломат разъяснил о пакете реформ. Посол отметил, что Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Казахстаном, ратифицированное также Кипром, будет способствовать развитию политического диалога и торговых связей между нашими странами. С учетом ключевой позиции Кипра в списке топ инвесторов в казахстанской экономике, кипрских бизнесменов пригласили эффективнее использовать имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества. В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, объем инвестиций из Кипра вырос примерно в 4 раза со $116,4 млн до $444,8 млн.

Председатель Кипрско-казахстанской бизнес-ассоциации Костас Маркидес, приветствовав инициативы казахстанской стороны, заверил, что Ассоциация приложит все усилия для развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Кипром.

На пленарной сессии участники имели возможность ознакомиться с расширенной презентацией, посвященной текущей ситуации и перспективе экономического развития в посткоронавирусный период, экспортному, туристическому и инвестиционному потенциалу Казахстана.

Спикерами выступили представители Комитета по инвестициям МИД РК, KAZAKH INVEST, Kazakh Tourism, QazTrade и Международного финансового центра «Астана». Основное внимание было акцентировано на том, что Казахстан, исторически находящийся на знаменитом Шелковом пути, имеет большой транзитный потенциал между Европой и Азией, в том числе в рамках ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь».

В качестве специально приглашенного гостя выступил Почетный консул Казахстана в Кипре Роман Старикович, который поделился личным опытом ведения бизнеса в Казахстане, а также впечатлениями о гостеприимстве казахстанского народа.

Участники мероприятия выразили надежду на скорое снятие ограничительных мер, что позволит бизнес-структурам обеих стран возобновить деловую активность.

Отметим, в Казахстане зарегистрировано 320 компаний с кипрским участием в таких сферах как строительство, телекоммуникации, финансы, страхование, фармацевтика, туризм, транспортные услуги, сельское хозяйство, образование и др.