Кипр вводит комендантский час

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - На всей территории Кипра вводится комендантский час в ночное время, в целях сдерживания всплеска новых случаев заражения COVID-19, которые, как опасаются власти, могут перегрузить систему здравоохранения страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Federal News Network.

Комендантский час вступает в силу в пятницу. Бары, рестораны, торговые центры и кафе будут работать до 22:30.

Перемещение граждан в ночное время разрешено только по медицинским причинам или по работе.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну также объявил о запрете проведения всех детских, спортивных и общественных мероприятий и закрытии крытых и открытых игровых площадок, а также тренажерных залов.

Президент Никос Анастасиадис в телеобращении предупредил, что ситуация с распространением коронавируса может выйти из-под контроля.