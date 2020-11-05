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Кипр вводит комендантский час

5 Ноября 2020 16:15
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Кипр вводит комендантский час

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - На всей территории Кипра вводится комендантский час в ночное время, в целях сдерживания всплеска новых случаев заражения COVID-19, которые, как опасаются власти, могут перегрузить систему здравоохранения страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Federal News Network.

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Комендантский час вступает в силу в пятницу. Бары, рестораны, торговые центры и кафе будут работать до 22:30.

Перемещение граждан в ночное время разрешено только по медицинским причинам или по работе.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну также объявил о запрете проведения всех детских, спортивных и общественных мероприятий и закрытии крытых и открытых игровых площадок, а также тренажерных залов.

Президент Никос Анастасиадис в телеобращении предупредил, что ситуация с распространением коронавируса может выйти из-под контроля.


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#Коронавирус  
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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