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    03:00, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Кипр переживает аномальную жару в октябре

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    НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - Аномальная жара пришла на Кипр с началом октября. В эти выходные воздух прогрелся почти до 40 градусов Цельсия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Жители Никосии жалуются на духоту, особенно после периода повышенного загрязнения воздуха. Многие спасаются от жары на улице или в кафе, предпочитая до последнего не включать кондиционеры дома из-за высоких цен на электричество.

    Период аномальной жары в октябре связывают с глобальным потеплением. Ранее Центр по изучению климата Института Кипра предупредил об угрозе повышения среднегодовой температуры в Восточном Средиземноморье на пять градусов к концу столетия.



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