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Кипр отменил для туристов все антиковидные ограничения
2 Июня 2022 21:40

Кипр отменил для туристов все антиковидные ограничения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Власти Кипра сняли все антиковидные ограничения на въезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно информации Министерства туризма Кипра, путешественникам больше не нужно предъявлять справку о вакцинации, отрицательном результате ПЦР- или экспресс-теста на коронавирусную инфекцию. Потребуются только удостоверение личности и посадочный талон.

Туристы должны надевать маски в автобусах, такси и в больницах. Рестораны, бары, кафе и ночные клубы Кипра имеют право самостоятельно ограничивать число посетителей.

В прошлом году путешествие на остров было сопряжено с прохождением дополнительных тестов в жестких временных рамках, дополнительными расходами и заполнением объемных въездных анкет.

Ранее сообщалось, что количество новых случаев заражения ковидом в мире снизилось на 11%.


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