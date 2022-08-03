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Кипр объявил о первом случае оспы обезьян
3 Августа 2022 10:11

Кипр объявил о первом случае оспы обезьян

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Кипра сообщило во вторник о первом подтвержденным факте заболевания оспой обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Болезнь выявлена у 40-летнего мужчины после того, как он прошел лабораторное обследование в больнице общего профиля кипрской столицы. У пациента проявлялись клинические симптомы оспы обезьян. Стало известно, что мужчина часто выезжал за границу.

Пациент помещен в специально оборудованную палату в больнице общего профиля Никосии для лечения случаев оспы обезьян.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 июля более 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян и пять смертей зарегистрированы в 78 странах мира, при этом более 70 процентов случаев инфицирования приходится на Европу и 25 процентов - на Америку.


Фото: reuters.com


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