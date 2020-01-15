КИОР запускает конкурс социальных проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» объявляет о старте конкурса социальных проектов в рамках акселератора «Өзгерістердің саруарлары», передает МИА «Казинформ».

Конкурс организован при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и продлится с 15 января по 28 февраля 2020 года.

«Основная задача акселератора состоит в том, чтобы создать условия для продвижения инновационных проектов в социальной, гуманитарной сфере, транслировать передовой опыт, направленный на модернизацию общественного сознания. К концу года не менее 10 проектов акселератора получат статус республиканских и обеспечат широкий охват целевой аудитории», - рассказал председатель правления КИОР «Рухани Жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев.

К участию в конкурсе приглашаются представители НПО, предприниматели, инициативные группы в городе Нур-Султане, деятельность которых охватывает следующие направления:

- Развитие инклюзивного общества (поддержка детей-сирот и оставшихся без попечительства родителей, пожилых людей, людей с особыми потребностями, малообеспеченных многодетных семей);

- Развитие актуальных компетенций в рамках неформального образования (финансовая, правовая, медийная, IT, цифровая грамотность, владение английским, государственным языками);

- Развитие сельскохозяйственного, краеведческого, образовательного туризма;

- Развитие Art-площадок, объединяющих проекты в сфере культуры, искусства и народного творчества;

- Развитие экологической культуры населения;

- Развитие системного проектного мышления, укрепления лидерского потенциала.

Проекты, прошедшие конкурсный отбор и вошедшие в акселератор, получат возможность информационной поддержки проекта, содействия в поиске источников финансирования, разработке бизнес-плана, поиске новых партнеров и якорных организаций.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке и подать заявку на казахском/русском языках согласно приложения 1, до 28 февраля 2020 года 18:00 часов по времени города Нур-Султана.

При отборе в акселератор предпочтение отдается проектам, соответствующим следующим критериям:

1) высокая степень проработанности проектной документации;

2) реализация проекта в пилотном режиме;

3) укомплектованность проектной команды необходимыми специалистами;

4) готовность проекта к масштабированию;

5) в случае представления на конкурс идеи проекта, либо проекта на ранней стадии реализации в пилотном режиме, учитывается прошлый опыт участников проектной команды в реализации проектов в выбранной сфере.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8(7172)27-81-34, 8-707-816-06-16, а также по email: zh.kamenova@kipd.kz.