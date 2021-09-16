КИОР готов проводить социсследования для оптимизации механизма оценки работы акиматов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе заседания экспертного клуба «SARAP» были обсуждены вопросы совершенствования региональной политики, обозначенные в недавно озвученном Послании Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Мероприятие было организовано Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жаңғыру» при поддержке МИОР РК.

«В нынешнем Послании Глава государства в продолжение идей, заложенных в предыдущих двух, дополняет и расширяет проблемный спектр вопросов региональной политики», - сказал п редседатель правления КИОР Асылбек Есенбаев.

Он отметил, что сейчас необходимо вовлечение общественности при формировании бюджетов регионов, а также контроль за их расходованием. «Бюджет участия» уже успешно апробирован в разных регионах, это один из действенных шагов в развитии местного самоуправления», — считает А. Есенбаев.

Во время обсуждения участники высказались и по Концепции развития местного самоуправления до 2025 года, согласно которой для активного вовлечения граждан в процессы госуправления определены меры по внедрению прямых выборов акимов.

Общественный деятель и проректор Ualikhanov University Галым Байтук выразил уверенность, что прямые выборы сельских акимов нацелены на качественную реализацию интересов граждан и следующим шагом должна стать возможность избирать акимов районов.

В свою очередь, политолог Елдос Жумагулов напомнил слова Главы государства из Послания о том, что госаппарат должен работать в интересах граждан для успешной реализации концепции «Слышащее государство».

«Это, в первую очередь, касается местных властей. Так, руководство региона должно сфокусироваться на развитии местной экономики и, как следствие, увеличении благосостояния жителей», — подчеркнул он.

В ходе заседания также выступили заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области Нурлан Кунтуов, известные эксперты Айтбай Жұмағұлов, Ерлан Медеубаев, Дина Айкенова и другие.

Резюмируя выступления спикеров, председатель КИОР Асылбек Есенбаев акцентировал внимание на том, что Президент отметил независимые социологические опросы для оптимизации механизма оценки работы акимов всех уровней. «У КИОРа профессиональная социологическая служба со своей сетью региональных супервайзеров, и мы готовы проводить такие исследования», — сказал Есенбаев.

На заседании клуба «SARAP» эксперты также отметили, что ключевой аспект совершенствования региональной политики Казахстана — повышение качества жизни и благосостояния жителей.