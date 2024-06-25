Кинжал позднего сакского периода обнаружили карагандинские археологи

На территории Талдинского историко-археологического парка в Шетском районе Карагандинской области с начала лета кипит работа. В раскопках участвуют карагандинские учёные и более 120 студентов КарУ им. Е. А. Букетова. Железный акинак и обрядовый сосуд – таков очередной улов археологов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областого акимата.

На могильнике Байкаска было исследовано три кургана. Историки установили, что есть канон, по которому возводились эти насыпи. Именно определённые строительные приёмы позволяют сохранить форму курганов в течение нескольких тысяч лет. Здесь же обнаружили железный кинжал.

– Это интересно, потому что железо имеет свойство плохо сохраняться, оставаясь в грунте, – объясняет уникальность находки директор ТОО «Археологические исследования» Ерлан Амиров. – Тут, видимо, были какие-то локальные хорошие условия. Это акинак – клинковое оружие, которое входит в скифо-сакскую триаду. Мы датируем кинжал III–II вв. до н. э., временем перехода от сакского к гунно-сарматскому периоду. Акинак имеет удобную рукоять, прямое перекрестие, изогнутое навершие и желобок для стока крови.

Благодаря изучению курганов учёные могут отследить древние погребальные обряды. По словам Ерлана Амирова, находки отражают и социальную стратификацию. Обнаружены маленькие, средние и большие курганы. Предполагается, что их высота означает либо материальный достаток, либо социальный статус умершего.

Также найден керамический сосуд, необходимый для обрядовых целей. Такой вывод сделан из-за его расположения. Сосуд установлен на поверхности, а уже над ним возведён курган.

Фото: акимат Карагандинской области

Археологи продолжают изучать на могильнике Аккезен курган с усами. Это сооружение состоит из головного кургана и двух курганов-спутников, от которых отходят на восток две дугообразные каменные выкладки. Заканчиваются они небольшими каменными насыпями.

Несколько поколений учёных бьётся над загадкой, кто, зачем и когда возводил эти сооружения. Есть основное мнение, что это некий народ, который проживал на территории Центрального Казахстана. И была у него традиция – пристраивать свои погребальные курганы к более древним.

– Считаем, что в Талды памятники гунно-сарматской эпохи (с III в. до н.э. до III века н. э.) привязаны к более древним сакским курганам, – говорит Ерлан Амиров. – И мы эту гипотезу в ходе раскопок планомерно подтверждаем. В курганах с усами редко находят погребения. Мы обнаружили бронзовый котёл и железный наконечник копья.

Раскопки в парке Талды продолжаются. И кто знает, какими ещё секретами поделится с учёными богатая на исторические памятники карагандинская степь.