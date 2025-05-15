Кинозвезда Тимоти Шаламе предстал на красной дорожке в костюме кыргызстанского дизайнера

Дизайнер поделился в социальных сетях фотографиями с эскизами бархатного черного костюма, сшитого для Тимоти Шаламе.

Фото: instagram.com/denisliofyonan

Фото: justjared.com

Уроженец Кыргызстана Денис Ли окончил Лондонскую школу искусств Central Saint Martins, где получил степень в области Fashion Design Technology (мужская одежда). В 2003 году он основал собственный бренд Dennik Li в Лондоне, затем в Риге появился бренд Proud2B.

Фото: justjared.com

Напомним, в феврале 2025 года Тимоти Шаламе стал победителем премии Гильдии киноактеров США в категории «Лучшая мужская роль» за роль Боба Дилана в картине «Никому не известный». Также он был среди претендентов на премию Оскар в номинации «Лучший актер» в этом же фильме.

Фото: justjared.com

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