Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Кинозал под открытым небом и развлечения запустили в центре QYZYLJAR ART в Петропавловске
8 Мая 2022 23:11

Кинозал под открытым небом и развлечения запустили в центре QYZYLJAR ART в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске после зимы распахнул двери QYZYLJAR ART center, расположенный во дворе областного историко-краеведческого музея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В праздничные и выходные дни в арт-центре проводятся различные мероприятия. Все желающие посещают ярмарку-распродажу изделий декоративно-прикладного искусства.

Здесь можно поиграть в настольные игры: шахматы, шашки, джанго, тогызкумалак. Для детей всегда готовят интерактивно-развлекательную программу: викторины, творческие занятия, моделирование, робототехника и прочее. Работает кинозал под открытым небом, где можно посмотреть художественные и мультипликационные фильмы. По вечерам проходит ретродискотека.

Для посетителей организовывают фотовыставки, конкурсы. Разные развлекательные программы готовят творческие коллективы области.

9 мая будут проводиться музейные акции «Помни обо мне», «Голубь мира», «Открытка ветерану», выставка «Ветеранская организация СКО», фотовыставка «Герои-североказахстанцы», мастер-класс «Солдатский треугольник», тематические площадки «Землянка» и «Медсанбат». Концертную программу представит Мамлютский район. Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся до 23:00.

QYZYLJAR ART center открыли в Петропавловске в прошлом году.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Особенные дети могут бесплатно заниматься плаванием в Караганде
Костер на горе в Бурабае обойдется нарушителям в 300 тыс. тенге
Все начинается с любви к Отчизне - военнослужащий Нацгвардии РК
Организаторы концерта в Барыс-Арене нарушили условия договора – управкомпания
Родники – целительные дары жамбылской земли
Референдум, новые регионы Казахстана, 30 лет Вооруженным силам РК – обзор недели
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в столице
Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ и МВД открыли в Актобе
Популярное
Нет более почетной профессии, чем защита Родины - семья военных Балгимбаевых
В Таразе почтили память первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова
Жамбылские полицейские получили награды в честь Дня защитника Отечества
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в столице
Участники легкоатлетической эстафеты в столице преодолели более 5 км
Сильнейших юных теннисистов выявили на турнире в Алматы
Семь школ введут в эксплуатацию в этом году в ВКО
Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ и МВД открыли в Актобе
Неблагоприятные метеоусловия будут в Нур-Султане, Алматы и Кокшетау
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
Полицейским поднимут зарплаты и предоставят новые автомобили в Нур-Султане
Гвардейцы Актау оказали экстренную помощь шестерым пострадавшим в ДТП
Объем инвестиций в сельское хозяйство вырос почти вдвое в ВКО
Уникальное озеро с лечебными грязями находится в СКО
Архив