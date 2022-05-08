8 Мая 2022 23:11

Кинозал под открытым небом и развлечения запустили в центре QYZYLJAR ART в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске после зимы распахнул двери QYZYLJAR ART center, расположенный во дворе областного историко-краеведческого музея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В праздничные и выходные дни в арт-центре проводятся различные мероприятия. Все желающие посещают ярмарку-распродажу изделий декоративно-прикладного искусства.

Здесь можно поиграть в настольные игры: шахматы, шашки, джанго, тогызкумалак. Для детей всегда готовят интерактивно-развлекательную программу: викторины, творческие занятия, моделирование, робототехника и прочее. Работает кинозал под открытым небом, где можно посмотреть художественные и мультипликационные фильмы. По вечерам проходит ретродискотека.

Для посетителей организовывают фотовыставки, конкурсы. Разные развлекательные программы готовят творческие коллективы области.

9 мая будут проводиться музейные акции «Помни обо мне», «Голубь мира», «Открытка ветерану», выставка «Ветеранская организация СКО», фотовыставка «Герои-североказахстанцы», мастер-класс «Солдатский треугольник», тематические площадки «Землянка» и «Медсанбат». Концертную программу представит Мамлютский район. Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся до 23:00.

QYZYLJAR ART center открыли в Петропавловске в прошлом году.