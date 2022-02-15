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Кинозал на грант акима района открыл начинающий предприниматель в Карагандинской области

15 Февраля 2022 02:25
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Кинозал на грант акима района открыл начинающий предприниматель в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодой предприниматель из Жанааркинского района Карагандинской области открыл кинозал на грант акима района. Таким образом он хочет разнообразить досуг жителей села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Саламат Икен открыл в родном поселке Жанаарка кинозал. В нем местные жители могут не только посмотреть фильмы, но и вкусно поесть.

25-летний предприниматель прошел обучение по проекту «Бастау Бизнес». Получив необходимые знания, молодой человек занялся изготовлением сладких букетов для местных жителей. Однако спрос на шоколадные цветы и другие кондитерские изыски в поселке появляется только к праздничным датам, поэтому Саламат решил открыть кинокафе.

«Я составил бизнес-план и подал заявку на грант акима района. Прошел конкурс и получил 500 тысяч тенге. Добавил свои средства и купил проектор и другую необходимую технику. Здание кинокафе мы арендуем с другом Алибеком. Я показываю посетителям фильмы, а он их кормит», – рассказал предприниматель.

Несмотря на то что кинокафе открылось недавно, оно уже пользуется популярностью.

«Посмотреть картины к нам приходят и дети, и взрослые. В дальнейшем мы надеемся открыть второй зал. Я планирую взять на работу помощника», – поделился Саламат.


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#Бизнес   #Карагандинская область  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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