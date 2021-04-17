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    21:17, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Кинотеатры в Алматы начнут свою работу по проекту «Ashyg»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал о работе кинотеатров по проекту «Ashyq» в условиях «красной» зоны в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 17 апреля текущего года поэтапно начнут свою работу кинотеатры в городе Алматы по проекту «Ashyg», сканирование QR кода у посетителей будет проводиться при входе до зоны «билетных касс». В случае обнаружения красного или желтого статуса будет произведен возврат билета, приобретенного заблаговременно. В кинотеатрах дети до 5 лет освобождается от сканирования QR кода, то есть для них «зеленый» коридор. В дальнейшем пересмотрим возраст с учётом заболеваемости COVID-19 среди детей», - сказал Садвакас Байгабулов.

    По его словам, проект «Ashyg» 15 апреля текущего года не пропустил 24 алматинцев с коронавирусом в фитнесклубы, бассейны, боулинги и компьютерные клубы.

    При этом он отметил, что алматинцы с красным (болеющие) и желтым (контактные) статусами по-прежнему не соблюдают 14-дневную изоляцию с бессимптомной и лёгкой формой заболевания COVID-19, подвергая риску заражения горожан.

    Всего с 9 апреля по 15 апреля 235 алматинцев пытались обойти «Ashyq» будучи заболевшими или контактными, стремясь проникнуть в эти заведения.

    Из 235 алматинцев с красным статусом - 211, а желтым - 24.



    Теги:
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