Кинотеатры, столовые и добровольные участники проекта «Ashyq» начнут работать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Кинотеатры, театры, объекты общественного питания и добровольные участники пилотного проекта «Ashyq» смогут работать во время карантина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с вступлением в силу постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 14 от 13 апреля 2021 года «О проведении пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства» реализация пилотного проекта будет продолжена по 3 этапам.

1 этап – с 14 апреля 2021 года. В пилотном проекте в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Кокшетау, Актобе, Тараз, Талдыкорган присоединятся следующие объекты предпринимательства:

1) кинотеатры;

2) театры и филармонии;

3) объекты общественного питания (за исключением банкетных залов, столовых, фаст-фудов, стрит-фудов);

4) добровольные участники;

2 этап - с 21 апреля 2021 года. К пилоту присоединятся:

1) межобластные и городские (туристические) перевозки;

2) бильярдные клубы;

3) концертные залы.

С 26 апреля 2021 года будет завершена реализация пилотного проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства, проект будет масштабирован на все регионы Республики Казахстан.

3 этап - с 5 мая 2021 года. К пилоту присоединятся:

1) караоке;

2) банкетные залы (с заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв.метра на 1 посетителя) только в «зеленой» зоне.

На объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq,» будут применены следующие критерии работы:

- в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) - критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

- в регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) - критерии ограничения работы объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).

Компьютерным клубам и боулингам, участвующим в реализации проекта «Ashyq», обеспечить деятельность согласно приложению 44 к настоящему Постановлению, при условии заполняемости не более 75% и режимом работы с 12.00 до 24.00 часов.

Постановление вступает в силу с момента подписания.