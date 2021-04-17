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    21:36, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Кинотеатры, столовые и добровольные участники проекта «Ashyq» начнут работать в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Кинотеатры, театры, объекты общественного питания и добровольные участники пилотного проекта «Ashyq» смогут работать во время карантина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с вступлением в силу постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 14 от 13 апреля 2021 года «О проведении пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства» реализация пилотного проекта будет продолжена по 3 этапам.

    1 этап – с 14 апреля 2021 года. В пилотном проекте в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Кокшетау, Актобе, Тараз, Талдыкорган присоединятся следующие объекты предпринимательства:

    1) кинотеатры;

    2) театры и филармонии;

    3) объекты общественного питания (за исключением банкетных залов, столовых, фаст-фудов, стрит-фудов);

    4) добровольные участники;

    2 этап - с 21 апреля 2021 года. К пилоту присоединятся:

    1) межобластные и городские (туристические) перевозки;

    2) бильярдные клубы;

    3) концертные залы.

    С 26 апреля 2021 года будет завершена реализация пилотного проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства, проект будет масштабирован на все регионы Республики Казахстан.

    3 этап - с 5 мая 2021 года. К пилоту присоединятся:

    1) караоке;

    2) банкетные залы (с заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв.метра на 1 посетителя) только в «зеленой» зоне.

    На объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq,» будут применены следующие критерии работы:

    - в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) - критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

    - в регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) - критерии ограничения работы объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).

    Компьютерным клубам и боулингам, участвующим в реализации проекта «Ashyq», обеспечить деятельность согласно приложению 44 к настоящему Постановлению, при условии заполняемости не более 75% и режимом работы с 12.00 до 24.00 часов.

    Постановление вступает в силу с момента подписания.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область
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