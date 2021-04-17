Кинотеатры, столовые и добровольные участники проекта «Ashyq» начнут работать в Карагандинской области
В связи с вступлением в силу постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 14 от 13 апреля 2021 года «О проведении пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства» реализация пилотного проекта будет продолжена по 3 этапам.
1 этап – с 14 апреля 2021 года. В пилотном проекте в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Кокшетау, Актобе, Тараз, Талдыкорган присоединятся следующие объекты предпринимательства:
1) кинотеатры;
2) театры и филармонии;
3) объекты общественного питания (за исключением банкетных залов, столовых, фаст-фудов, стрит-фудов);
4) добровольные участники;
2 этап - с 21 апреля 2021 года. К пилоту присоединятся:
1) межобластные и городские (туристические) перевозки;
2) бильярдные клубы;
3) концертные залы.
С 26 апреля 2021 года будет завершена реализация пилотного проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства, проект будет масштабирован на все регионы Республики Казахстан.
3 этап - с 5 мая 2021 года. К пилоту присоединятся:
1) караоке;
2) банкетные залы (с заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв.метра на 1 посетителя) только в «зеленой» зоне.
На объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq,» будут применены следующие критерии работы:
- в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) - критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);
- в регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) - критерии ограничения работы объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).
Компьютерным клубам и боулингам, участвующим в реализации проекта «Ashyq», обеспечить деятельность согласно приложению 44 к настоящему Постановлению, при условии заполняемости не более 75% и режимом работы с 12.00 до 24.00 часов.
Постановление вступает в силу с момента подписания.