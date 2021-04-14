Кинотеатры, бильярдные и караоке откроются в Казахстане
Согласно постановлению, продолжается реализация пилотного проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы, включая йога центры;
2) спа-центры;
3) сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);
5) боулинг клубы.
«В целях расширения участников проекта «Ashyq» на территории республики разрешить включение в проект:
- на первом этапе с 14 апреля 2021 года:
1) кинотеатры;
2) театры и филармонии;
3) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;
4) добровольных участников.
На втором этапе с 21 апреля 2021 года:
1) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
2) бильярдные клубы;
3) концертные залы;
На третьем этапе с 5 мая 2021 года:
1) караоке;
2) банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв.метра на 1 посетителя) в «зеленой» зоне», - говорится в постановлении.
Также с 26 апреля 2021 года завершается реализация пилотного проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства и масштабируется проект на все регионы Республики Казахстан.
Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.