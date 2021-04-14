Кинотеатры, бильярдные и караоке откроются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова «О проведении пилота по внедрению мобильного приложения «» на объектах предпринимательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, продолжается реализация пилотного проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

5) боулинг клубы.

«В целях расширения участников проекта «Ashyq» на территории республики разрешить включение в проект:

- на первом этапе с 14 апреля 2021 года:

1) кинотеатры;

2) театры и филармонии;

3) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

4) добровольных участников.

На втором этапе с 21 апреля 2021 года:

1) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

2) бильярдные клубы;

3) концертные залы;

На третьем этапе с 5 мая 2021 года:

1) караоке;

2) банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв.метра на 1 посетителя) в «зеленой» зоне», - говорится в постановлении.

Также с 26 апреля 2021 года завершается реализация пилотного проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства и масштабируется проект на все регионы Республики Казахстан.

Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.