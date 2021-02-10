Кинотеатры Алматы присоединятся к проекту «Ashyq» - системе пропуска по QR-коду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы бизнесмены участвуют в «Ashyq» - пилотном проекте по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте НПП «Атамекен», в Нур-Султане и Алматы заведения фитнес-индустрии принимают участие в пилотном проекте. Входящим и покидающим объекты бизнеса посетителям предлагают регистрацию через специальное мобильное приложение. Оно позволяет мгновенно определить статус человека - например, был ли контакт с больным коронавирусом.

Сегодня участниками проекта в Алматы стали 15 фитнес-центров, SPA и саун.

«Кинотеатры мегаполиса также готовы присоединиться к пилоту, сейчас они разрабатывают свой алгоритм участия, продумывают механизмы, чтобы посетители регистрировались в приложении на стадии покупки онлайн-билетов. Это, по их мнению, минимизирует риски заражения для всех зрителей кинозала», - рассказала заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаева.

Своим мнением о работе приложение «Ashyq» поделился алматинский предприниматель Марат Джилкайдаров, директор сауны «Цезарь».

«В первые дни были вопросы, конечно, но мы были на связи с разработчиками и получали оперативно ответы. Сейчас все работает быстро, не зависает, если посетитель не хочет скачивать приложение, то мы через его ИИН можем определить статус, это занимает не больше минуты», - отметил он.

По словам бизнесмена, в его заведении средняя посещаемость в неделю составляет 100 человек, половина из них регистрируется через «Ashyq».

«Для меня, как для предпринимателя, этот проект – хорошая возможность продолжать работать, когда вводятся карантинные меры, не закрывать бизнес. Во-вторых, можно легко определить статус человека, чтобы никого не заразить, это большой плюс. Я сам переболел, знаю, что это такое», - рассказал Марат Джилкайдаров.

По его словам, посетители по-разному реагируют на предложение зарегистрироваться в мобильном приложении и проверить свой статус, примерно 1-2% клиентов высказываются негативно. Он объясняет это спецификой своего бизнеса и добавляет: «Радует, что есть те, кто понимает важность и ответственно относится к безопасности своей и окружающих».

Пилотный проект «Аshyq» позволит санитарным врачам наладить аналитику, и определить, как оптимизировать текущие санитарные ограничения.

Решения о привилегиях и влиянии на объекты бизнеса при использовании мобильного приложения будут приниматься после мониторинга результатов пилота на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике.