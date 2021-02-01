Кинотеатрам разрешили работать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, разрешена деятельность объектов культуры (репетиция) с участием до 30 человек театров, кинотеатров при заполняемости не более 20%.

Разрешена деятельность бань без ограничений по времени. Ограничена работа саун, СПА-центров, бассейнов с 6 до 21 часа с запретом работы в воскресные дни.

Ранее сообщалось, как согласно новому постановлению главного саврача мегаполиса будут работать ТРЦ, рынки, магазины, а также почта, ЦОНы и общественный транспорт.

Полный текст постановления доступен по ссылке.

Постановление вступает в силу с 1 февраля.





Напомним, 28 января главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля в городе ТРЦ, торговые дома и торговые сети должны были работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни, а в субботу и воскресенье закрываться. Также с 1 февраля должны были закрываться кинотеатры в Алматы.

Затем заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов объяснил, что из-за того что Алматы перешел из «желтой» в «зеленую» зону по коронавирусу, то усиленного карантина с 1 февраля не будет.



