Кинопремьеры недели: «Ұялам, но үй алам», «Мастер и Маргарита» и «Мечты робота»

На этой неделе в казахстанском прокате много интересных премьер. Зрителей ждут комедии от казахстанских и зарубежных режиссеров, трогательная драма о еврейской девочке, ужас из классики жанра, эффектная экранизация «Мастера и Маргариты» и добрый мультфильм о дружбе, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Ұялам, но үй алам» – комедия от Абдусаида Тулеганова. Страна: Казахстан.

Супруги решают развестись, чтобы получить квартиру от государства. И пока супруг старается скрыть развод от друзей и семьи, жена делает все, чтобы выдать себя за мать-одиночку.

В ролях: Акболат Утебаев, Мадина Оспан, Роза Аширбаева, Газиз Ерболат, Жанар Айжанова и Аяна Бауыржанова.

«Белая птица: Новое чудо» – военная драма. Режиссер: Марк Форстер («Кристофер Робин», «Вижу лишь тебя»). Страна: США.

Джулиан Олбанс привыкает к новой школе, из прошлой его исключили за жестокое обращение. Бабушка Джулиана делится с ним мудростью, рассказывая про одно мальчика из ее детства, которого тоже обижали. Бабушка провела детство в оккупированной нацистами Франции, чтобы спастись, им приходилось демонстрировать отвагу, мужество и доброту.

Роли исполнили Орландо Швердт, Ариэлла Глейзер, Джиллиан Андерсон («Трамвай желание», «Корона» и «Все о Еве»), Хелен Миррен («Аудиенция», «1983» и «Третья смена»), Оливия Росс, Брайс Гейзар, Пэтси Ферран, Джо Стоун-Фьюинг, Стюарт МакКуорри и Джон Бубняк.

«Моя жена – киллер» – комедия. Режиссер: Тома Венсан, снявший «Версаль», «Телохранитель» и Борджиа». Страна: США, Германия, Франция.

Обычная супружеская жизнь кажется сказкой, ведь главный герой узнает, что женат на первоклассной наемнице. Любящему и заботливому мужу предстоит снова познакомиться с возлюбленной, теперь уже с ее жестокой и хладнокровной стороны.

Главные роли исполнили Кейли Куоко («Теория большого взрыва», «Побег», «Бортпроводница»), Дэвид Ойелоуо («Восстание планеты обезьян», «Дворецкий», «Джек Ричер»), Билл Найи («Верхний свет», «Великий», «Гордость»), Конни Нильсен («Гладиатор», «Лига справедливости Зака Снайдера», «Адвокат дьявола»), Руди Дхармалингхам («Доктор кто», «Электрические сны Филипа К.Дика», «Зачистка»).

«Вурдалак» – ужасы от Андриана Бо. Страна: Франция.

Эмиссар короля Франции маркиз д’Юрфе предупредил своих детей о страшной опасности – Вурдалаке. Однако они не ожидали, что кровожадным убийцей мистическим образом станет их отец.

В ролях: Кейси Моттет Кляйн, Ариана Лабед, Грегуар Колен, Вассили Шнайдер, Клэр Дюбюрк, Габриэль Павье, Эрван Рибар и Адриен Бо.

«Мастер и Маргарита» – экранизация известнейшего фэнтези романа русской классики от Михаила Локшина («Серебрянные коньки»). Страна: Россия.

В Москве 1930-е годы разворачиваются невообразимые события. Известный писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

В ролях: Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «К чему помысли о любви?», «Солт»), Евгений Цыганов («Битва за Севастополь», «Оттепель», «София»), Юлия Снигирь («Великая», «Кровавая барыня», «С чего начинается родина?»), Юрий Колокольников («В августе 44-ого», «Завтрак у папы», «Метод»), Алексей Розин («Нелюбовь», «Елена», «Левиафан»).

«Мечты робота» – мультфильм. Режиссер: Пабло Берхер. Страна: Испания, Франция.

Нежная история дружбы собаки и робота в красивейших городских пейзажах Нью-Йорка.