Кинопремьеры недели: «Соседи», «Паранормальное. Маяк» и «Гадкий я 4»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате выйдет казахстанская комедия «Соседи», испанско-аргентинский фильм ужасов «Паранормальное. Маяк» и американский мультфильм «Гадкий я 4», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Соседи» – комедия. Режиссер: Максат Оспанов («Где мой дом?», «Меня зовут Кызболсын»). Страна: Казахстан.

Офицер полиции в отставке Сабит живет свою обычную жизнь в городке, где все друг друга знают. У него есть жена и сын. В соседний дом заселяются новая семья, и выглядят они в глазах наших героев подозрительно счастливо. Невообразимый, абсурдный конфликт между двумя семьями стал началом интересной истории.

В ролях: Дарига Бадыкова («Келинжан», «Бизнес по-казахски»), Алмат Сакатов («Игрок», «Пацанские истории»), Шынар Жанысбекова, Жанатбек Байтенов и Наркыз Айдарова.

«Паранормальное. Маяк» – фильм ужасов от одного из создателей «Платформы» Анхелес Эрнандес. Страна: Испания и Аргентина.

После гибели матери Лидия и ее отец Пабло переезжают в далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Казалось бы, жизнь начинает налаживаться, но маяк привлек таинственные силы и призраки населили дом героев.

Роли исполнили: Уго Сильва («Сердце океана», «Наши»), Зои Арнао, Серджо Кастелланос, Ирена Монтала и другие.

«Гадкий я 4» – продолжение полюбившейся франшизы о приключениях бывшего злодея Грю. Режиссер: Крис Рено. Страна: США.

Грю его жена Люси и дочки привыкают к новой жизни, потому что у них появился новый член семьи Грю-младший. Также в мире появляется новый враг – Максим Ле Маль и его роковая подруга Валентина, которые хотят испортить жизнь семьи Грю.