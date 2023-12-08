Кинопремьеры недели: «Сен Bossың», «Мечты Жюльена Сандреля» и «Мальчик и птица»

В первую неделю зимы казахстанский прокат радует зрителей новинками кино. Самые интересные из них: казахстанская комедия «Сен Bossың», французская драма «Мечты Жюльена Сандреля» и аниме от выдающегося японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Сен Bossың» — комедия Алена Ниязбекова («Моя большая казахская семья», «Каникулы в Таиланде», «Бизнес по-казахски в Корее» и другие). Страна: Казахстан.

Раушан Канатовна — трудоголик. Всю свою жизнь она посвятила карьере, и после 20 лет работы ожидает повышения на должность генерального директора. Но вдруг новым директором становится молодой специалист Карлыгаш, которая оказывается невесткой Раушан Канатовны. На работе власть у Карлыгаш, а дома — у Раушан.

В главных ролях: Лаура Мырзахметова («Бақыт»), Салтанат Серкебаева («Небесные кони», «Coco & Janbo», «Томирис»), Еламан Есентаев (трилогия «Каникулы off-line»), Адилжан Шомбалов («Белгісіз батырлар», «Coco & Janbo», сериал «Маэстро) и другие.

«Мечты Жюльена Сандреля» — драма режиссера Лизы Азуэлос, известной по фильмам «ЛОЛ», «Лето. Одноклассники. Любовь» и «Одна встреча». Страна: Франция.

У Тельмы все было хорошо, но вдруг ее сына сбивает машина и он оказывается в коме. Полная горя женщина, находит дневник желаний мальчика, и решает, что исполнение всех желаний пробудит сына. Все самые сумасбродные желания будут рождать в Тельме новые эмоции.

В ролях: Хьюго Кестель, Мюриэль Робен, Александра Лами, Ксавье Лакелль, Мартин Шамбахер, Хироки Хасегава и многие другие.

«Мальчик и птица» в жанрах аниме и фэнтези легендарного режиссера аниме Хаяо Миядзаки, автора «Ходячий замок», «Унесенные ветром», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки» и многих других мультфильмов, известных по всему миру. Страна: Япония.

Необычайные приключения мальчика Мохито начинаются с тоски по матери. Мохито так скучает по своей маме, что готов отправиться в потусторонний мир, где каждый житель может представлять опасность для героя. В пути он узнает множество разных историй. Найдет ли Мохито маму и что он обретет в конце этого опасного пути?

«Большое маленькое приключение» — мультфильм Жереми Дегрюсон, снявшего «Семейку Бигфутов». Страна: Франция, Испания, Бельгия.

Дон Кихот — мечтатель, его сокровенное желание стать настоящим героем. История игрушки Дон Кихота начинается, когда его друзей из кукольного театра похищают. Он намерен спасти друзей и совершить эпический подвиг. В этом ему поможет напарник — харизматичный плюшевый медведь.